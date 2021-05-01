Алтайский край вошел в число сибирских территорий с самыми большими потерями населения по итогам 2020 года. За прошлый год регион недосчитался 20 тысяч человек. Больше по итогам ковидного 2020-го потеряла только Омская область, пишет "Коммерсант".
На начало 2021 года в Сибири численность населения составила 17 млн человек. По данным Новосибирскстата, за год число жителей сократилось на 114 тысяч человек, что почти в два раза больше убыли 2019-го — тогда число жителей СФО сократилось на 54,9 тысяч. Наибольший отток отмечен в Омской области (–23 тысячи человек), Алтайском крае (–20 тысяч человек), а также в Иркутской области (-16 тысяч человек). Выросло население в двух регионах Сибири — Туве (+3 тысячи человек) и Республике Алтай (+773 человека).
Напомним, по итогам 2020 года органы ЗАГС Алтайского края составили 37851 актов записей о смерти, что на 15% больше, чем в 2019 году. В то же время записей актов о рождении было составлено 20168, а это меньше показателей предыдущего аналогичного периода на 5%. Таким образом естественная убыль населения составила более 17,5 тысяч человек. Еще 2416 жителей регион недосчитался из-за миграционного оттока.
Отток населения из Сибири в другие регионы России за последние 30 лет только нарастает, за 2011–2019 годы он составил 37 тысяч человек в среднем за год, говорит ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Никита Мкртчян: "Это явление получило название "западный дрейф", в результате которого население постепенно перетекает из восточных регионов страны в западные".
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