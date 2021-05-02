Огромное пасхальное яйцо установили в Рубцовске

Полутораметровую бетонную скульптуру в виде пасхального яйца установили в Рубцовске в районе пересечения проспекта Ленина и переулка Улежникова, сообщает газета "Местное время".
Идею подал епископ Рубцовский и Алейский Роман, спонсорами выступила семья предпринимателей Евдокименко, а воплотили в жизнь задумку художники из Павловска: Надежда Миллер, Владимир и Ирина Поваренкины.
Они уже известны местным ценителям искусств как создатели памятника Илье Муромцу, который установлен на той же площадке. Кроме того, они же соорудили расположенные рядом скамейки, вазоны и грибки.
Работа над яйцом продолжалась четыре месяца. Его сделали из бетона, а затем покрасили в красный цвет. На стороне, обращённой к востоку, выполнили православный крест, а на противоположной – буквы "ХВ".
"Все варианты, которые предлагали скульпторы, мы показывали владыке Роману. Место для установки тоже выбирал он, – рассказала журналистам Людмила Евдокименко. – А уже потом наши сыновья подготовили площадку, залили фундамент в соответствии с размерами, которые сообщили нам художники".
Завершили работу как раз незадолго до праздника Пасхи – 30 апреля. В дальнейшем планируется произвести чин его освящения. Его провести уже согласился епископ Рубцовский и Алейский Роман.
Комментарии
Вот реально. На дворе 21 век. Делаем яйца из бетона. Нет, чтобы дороги сделать. Маразм.
2.05.2021 09:31
- гость -
Для таких как ты елка в Новый год тоже маразм. 21 век же.