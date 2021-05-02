В МВД создадут приложение для борьбы с мошенниками

В МВД планируют создать сервис "Антимошенник", который будет предупреждать о нежелательных звонках. Его создание обойдется бюджету почти в 45 млн рублей.
"Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года", — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Приложение будет предупреждать человека о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.
Также в программе будет белый список, который можно будет заполнить самостоятельно. Он будет отменять блокировку некоторых звонков и СМС.
Комментарии
Мошенники второй раз симку не используют. Зачем тратить столько денек на бесполезное приложение.