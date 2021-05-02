Из-за подъёма уровня воды в реке в Алтайском крае может подтопить село

Из-за подъёма уровня воды в реке Песчаной в районе села Точильное Смоленского района возможно подтопление прибрежных территорий. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Спасатели советуют людям, которые живут в зоне возможного подтопления, заранее подготовиться и принять ряд мер:
– отключить газ, электричество и воду;
– ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или на чердак;
– закрыть окна и двери или даже забить их досками;
– животных необходимо выпустить из помещений, а собак – отвязать;
– дрова и все предметы, способные уплыть при подъёме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
– из подвалов нужно вынести всё, что может испортиться от воды;
– при эвакуации возьмите с собой ценности и документы, а также небольшой запас продуктов.
Комментарии
Как там Бийск?
За сутки Бия более чем на метр выросла