Барнаульские байкеры открыли новый мотосезон

Фото и видео: Barnaul22, motomanmoto, Яна Черусова, semkakoryakin
В Барнауле состоялось открытие нового мотосезона. Байкеры подготовили шоу для жителей города и устроили пробег.
Посмотреть на крутые мотоциклы и их не менее крутых владельцев можно было на парковке у ТЦ Galaxy. Здесь собралось много желающих оценить мастерство байкеров и полюбоваться на их "железных коней". Для горожан подготовили настоящее шоу с конкурсами и показательными выступлениями.
Также, для того чтобы отметить начало нового мотосезона, байкеры устроили масштабный мотопробег по улицам города. Они проехали от ТЦ Galaxy до пляжа "Водный мир", а затем вернулись в город, чтобы продолжить программу.
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