Эксперт назвал главную опасность покупки долларов

Эксперт инвестиционной компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов рассказал опасность покупки долларов. Как он объяснил в беседе с агентством "Прайм", опасаться стоит политики американских властей.
Как отметил эксперт, бояться сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией долларовых счетов не стоит. Это может произойти только в случае войны между Россией и США, но тогда уже всем будет не до валют.
По его мнению, гораздо большую опасность для доллара представляет политика американских властей. Так, массированные вливания денег, которые инициирует администрация президента США Джо Байдена, наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита бюджета могут негативно сказаться на курсе валюты.
Комментарии
могут негативно сказаться на курсе валюты
Не очень глубокий эксперт, особенность доллара в том, что он является мировой платежной единицей, поэтому практически не подвержен инфляции. Снизить его курс могут только сами американцы, чтобы повысить конкурентоспособность своих товаров. Иногда они это делают
Тот, кто может позволить себе отложить деньги на 2-3 года в любом случае ничего не потеряет, если отложит в долларах. При этом если он имеет деньги в размере стоимости недвижимости, то он может потерять еще меньше, отложив их в виде недвижимости, которую еще можно сдавать
3.05.2021 09:52
гость
особенность доллара в том, что он является мировой платежной единицей, поэтому практически не подвержен инфляции
Ох как же вы заблуждаетесь. Инфляция доллара прёт.
Если вы отложите доллары сейчас, то через 10 лет купите на них в 2-3 раза меньше товара чем купили бы сегодня.
Но беда рубля в том, что его инфляция сильнее (((
На долгосрок стратегически правильнее хранить в зарубежных акциях и в золоте.
Главная опасность - неуспеть купить доллары до того, как рубль окончательно превратится в труху. И это не эксперт - это шарлатан.
Вот только доллары покупать сегодня, ищите дураков! Хотя их немеряно.
3.05.2021 10:32
- гость -
Если вы отложите доллары сейчас, то через 10 лет купите на них в 2-3 раза меньше товара чем купили бы сегодня
Ну это понятно, все деньги дешевеют и доллар в том числе. Поэтому я и написал "практически". Его особенность, что он не так подвержен закону инфляции, как другие деньги. США может выпускать триллионы не обеспеченных товаром долларов, раздувая госдолг, который никогда никому отдавать не собираются, при этом практически не обесценивая нарисованные доллары. Никакая другая страна так делать не может