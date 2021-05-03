10 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 10 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 884 человек (+69 за сутки). Выздоровели всего 44 802 (+70) человек. Умерло 2990 человек.
Новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 23, Бийск – восемь, Рубцовск – семь, Бийский район – четыре, Славгород – три, Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Чарышский, Шипуновский районы — по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 200 человек, из них 78 – подключено к аппаратам ИВЛ.
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