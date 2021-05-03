Жёсткое столкновение "лоб в лоб" произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Два человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск в ночь с 2 на 3 мая. ДТП произошло в 23:10 неподалёку от Искитима.
Как сообщает "Бердск Онлайн", 56-летний водитель за рулём Lexus RX 300 следовал по трассе Р-265 из Барнаула в сторону Новосибирска. На 42-м километре трассы водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 42-летним водителем за рулём Toyota Carina.
В результате лобового столкновения пострадал водитель Toyota и его 30-летний пассажир. Отмечается, что в салоне Lexus никто не получил травм. Состояние пострадавших в ДТП уточняется.
Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Комментарии
Водитель лексуса, по-любому, упырь. Жаль, что он не сдох.
Никогда не приближаюсь для обгона к впередиедущей машине, т.к. в этом случае вообще не видно встречки, даже с левым рулём. А многие гумунклы так и делаю.
Едешь так за кем-нибудь медленым на почтенном расстоянии и ждёшь момента для обгона. Обязательно найдется несколько уродов, которые будут сигналить, обгонять тебя и влезать перед тобой.
Что бы вы все сдохли побыстрее.
Есть такие водятлы.пищат но лезут