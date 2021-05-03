Врач-диетолог назвал безопасную "дозу" шашлыка

Врач-диетолог Филипп Кузьменко рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья. По его словам, мясо – продукт, которым не стоит злоупотреблять.
"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Для тех, кто не может сдержать себя от переедания шашлыка, Кузьменко посоветовал подходить к мангалу уже сытым – заполнив желудок водой или более полезными овощами.
Комментарии