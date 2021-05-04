Стал известен новый способ обмана россиян мошенниками

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками.
Как рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков, работники таких служб никогда не приходят без предупреждения и все выезды осуществляются по заявкам граждан и в согласованное время. Информация о проверке размещается заранее в подъезде и на сайте компании-исполнителя.
"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100% – это мошенники", – цитирует РИА Новости слова чиновника.
Он отметил, что чаще всего аферисты приходят к пожилым людям и предлагают услуги по проверке газовых плит или замене счетчиков по завышенной цене.
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Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками
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