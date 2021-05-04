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Новости

Стал известен новый способ обмана россиян мошенниками

, ИА "Амител"
Злоумышленники представляют сотрудниками коммунальных служб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками.

Как рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков, работники таких служб никогда не приходят без предупреждения и все выезды осуществляются по заявкам граждан и в согласованное время. Информация о проверке размещается заранее в подъезде и на сайте компании-исполнителя.

"Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то 100% – это мошенники", – цитирует РИА Новости слова чиновника.

Он отметил, что чаще всего аферисты приходят к пожилым людям и предлагают услуги по проверке газовых плит или замене счетчиков по завышенной цене.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.05.2021 09:03
гость

Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками

Откройте, Мосгаз - этому злоумышлению уже лет 50

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