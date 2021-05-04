Туристка из Новосибирска погибла при сплаве по алтайской реке

2 мая в Алтайском крае при сплаве погибла 47-летняя туристка из Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Незарегистрированная группа из 15 туристов прибыла в Смоленский район для сплава по реке Песчаная. На одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта, все оказались под водой.
Женщина не смогла выбраться на берег и утонула. На ее поиски направили 35 человек и 13 единиц техники. Позднее ее обнаружили погибшей.
Как рассказали в региональном СК, по факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
Комментарии
Как жаль человека ! Но женщине в 47 лет может как то надо сторониться весенних сплавов по горным рекам? А то всё молодимся...
4.05.2021 15:28
ПЕТР
Как жаль человека ! Но женщине в 47 лет может как то надо сторониться весенних сплавов по горным рекам? А то всё молодимся...
с таким подходом, Вам нужно дома сидеть и всего бояться, а она выбрала яркую и насыщенную жизнь. возможно плохо подготовилась к сплаву, может еще что.
В 47 уже от кастрюли далеко не следует отходить
4.05.2021 16:05
- гость -
эт точно. перебухала, а все туда же! активный образ жизни типа.
4.05.2021 16:14
- гость -
Ну вот и сиди возле кастрюли, человек и правда может вел активный и яркий образ жизни. Еще вопрос как Вы умрете, может на 300 раз позавидуете такой смерти.
Я вброд переходил Катунь за Горно-Алтайском в августе, глубина 1 м была и сильное течение, Катунь на 3 рукава разделилась из-за обмеления. А вот желания поплавать по порогам никогда не появлялось.