В S7 задумались о создании собственного лоукостера в России

Группа S7 может создать новую лоукост-авиакомпанию, пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника в авиаотрасли.
Представитель компании подтвердил изданию, что в S7 Group внимательно следят за ситуацией на рынке и комплексно оценивают целесообразность запуска новой лоукост-компании. Кроме того, S7 ведёт переговоры с Boeing и Airbus о лизинге самолётов.
При этом перевозчик не намерен менять текущую бизнес-модель и переходить в бюджетный сегмент, а проектом будет заниматься только в случае "высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании".
Для проработки этого вопроса в Минтрансе создали рабочую группу с участием сотрудников S7. При этом в ведомстве подробности проекта раскрывать не стали, как, собственно, и в самой компании.
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