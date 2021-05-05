Барнаул предложили сделать базовым городом для нового лоукостера

Барнаул мог бы стать базовым аэропортом авиакомпании-лоукостера, о создании которой в России задумалась S7 Group, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Также среди других вариантов, где может расположиться главная воздушная гавань новой компании, сотрудник Министерства транспорта РФ назвал Новокузнецк и Владимир. И, по всей видимости, у Владимира на это самые большие шансы.
"Сейчас воздушная гавань столицы Владимирской области пустует, но учитывая близость к Москве и огромный туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект. Важно только форсировать реконструкцию всей сопутствующей инфраструктуры", – написал Зотов на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что российский холдинг S7 Group обсуждает запуск нового лоукостера. S7 уже ведёт переговоры о лизинге самолётов с Boeing и Airbus, а в Минтрансе для проработки этой темы создана рабочая группа во главе с гендиректором холдинга Антоном Ереминым. По данным источников газеты "Ведомости", S7 может запустить лоукостер на базе бывшей авиакомпании "Глобус".
Если оценка рынка покажет, что создание лоукостера оправданно, у "Победы" появится ещё один конкурент.
Комментарии
Где вы таких словей то берёте ?
Где вы таких словей то берёте ?
А трикото когда отладят ?
Лоукостер что это на русском.
Лоукостер что это на русском.