Новый торговый центр откроют в Барнауле

Фото: Avito.ru
В Барнауле готовится к открытию новый торговый центр, который создали на месте бывшего ТЦ "Грааль". Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости". Из-за непривлекательного облика старое здание даже завесили баннером с фальшфасадом, но с приходом инвестора объект обретает новую жизнь.
В частности, уже ведётся поиск арендаторов. Риелторы предлагают занять помещения от 20 до 1 386 кв. м на первом, втором и цокольном этажах. Стоимость начинается от 325 рублей за кв. м и зависит от расположения.
Как будет выглядеть новый торговый центр, видно на визуализации, подготовленной мастерской Александра Деринга "Классика". Судя по вывеске, ТЦ получит название Green.
За зданием обустроена новая парковка на 45 машино-мест (раньше парковка была только вдоль пр. Красноармейского и вмещала не более 10 автомобилей).
Напомним, в здании на пр. Красноармейском, 26, с начала 2000-х до 2016 года располагался магазин сети "Грааль", который специализировался на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Но в 2016 году собственника сети – бизнесмена Владимира Суртаева – признали банкротом.
В сентябре 2017-го торговый дом выставил на торги банк "Ак Барс", но желающих купить здание за 56,3 млн рублей не нашлось. Повторный аукцион прошёл в феврале 2018 года, и опять – безрезультатно.
Третьи торги состоялись осенью того же года, и именно тогда здание за 31,4 млн рублей выкупил Денис Козлов.
Он зарегистрирован в Бийске как индивидуальный предприниматель. Также владеет фирмой "Садовый центр", которая, по данным портала "За честный бизнес", занимается оптовой торговлей зерна, семян и кормами для сельхозживотных.
Комментарии
Очень лаконичный дизайн, не перегруженный лишними архитектурными излишествами. Гармония простых форм с функциональностью.... А если серьёзно, что за всратая коробка?
Деринг фигни не на проектирует.
Деринг фигни не на проектирует.
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Только коробки и всё...
Новый ЦУМ забраковали, а вот это разрешили.
Деринг держит марку - по прежнему дерьмо.
5.05.2021 13:13
Евгений
_______
Ракшин?)))
5.05.2021 13:13
Евгений
Это влажные мечты ваши. ЦУМу быть.