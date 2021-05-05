Денисову пещеру на Алтае признали "особо ценным объектом" культурного наследия

Денисова пещера в Алтайском крае пополнила список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ 4 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.
До этого известный алтайский памятник культуры считался археологическим объектом культурного наследия. С 2017 года краевые власти добивались для пещеры статуса "особо ценного ценного объекта", пишет ТАСС.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 24 федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" признать объект культурного наследия федерального наследия "Денисова пещера", эпохи палеолита особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации", – говорится в документе.
Причём случай стал первым в России: ранее в реестр исключительно археологические объекты не включали.
Денисова пещера – известное место археологических раскопок в Солонешенском районе Алтайского края. В 2010 году шведский палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид человека по фаланге пальца, обнаруженного в пещере в 2008 году. Подвид назвали денисовским человеком. С тех пор раскопки там ведутся в разы активнее. Археологи обнаружили в Денисовой пещере останки четырёх денисовцев и двух неандертальцев.
А в 2019 году стало известно, что пещеру могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но решение стоит ждать не раньше 2022 года.
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