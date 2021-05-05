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В центре "Вектор" начали испытания трёхфазной вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона"

, ИА "Амител"
Специалисты полагают, что третий укол поможет ещё лучше защититься от ковида
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вакциной "ЭпиВакКорона", возможно, скоро начнут прививать трижды, а не дважды. Эффективность трёхкратной вакцинации сейчас проверяет научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом в Intagram-аккаунте Роспотребнадзора рассказал завотделом зоонозных инфекций и гриппа учреждения Александр Рыжиков.

По его словам, уже ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трёхкратной вакцинации на людях. Ещё год назад, в мае 2020 года, подобные исследования проводили над приматами. А летом третью дозу вакцины испытывали на хорьках и морских свинках.

"И также были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность двукратной, трёхкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтверждён, прежде всего, на приматах", – объяснил Рыжиков.

Состав вакцины от коронавируса при этом никак не меняется. Напомним, даже при двухфазной вакцинации (в отличие от "Спутника V") пациентов прививают одним и тем же вариантом "ЭпиВакКороны". Так же и с третьим уколом.

По словам Рыжикова, даже при двукратной вакцинации препаратом от "Вектора" иммунитет вырабатывается более чем у 90% людей.

"Независимые исследования показывают, что на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов. И видим, что эти цифры существенно больше 90%", – рассказал специалист.

Напомним, "ЭпиВакКорона", разработанная в новосибирском центре "Вектор", стала второй вакциной от ковида, зарегистрированной в России. Документы на неё институт получил 14 октября 2020 года. А в апреле 2021 года первую партию препарата привезли в Алтайский край. Правда, пока привиться им можно далеко не везде. "ЭпиВакКорону" смогут доставлять в медучреждения региона по мере того, как федеральный Минздрав будет наращивать поставки.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.05.2021 16:20
- гость -

Надо ввести ежемесячную вакцинацию. Одни плюсы - и лишние людишки помрут, и бюджетные деньги можно освоить.

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