Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало

Фото: amic.ru, vk.com/barneos22
В небе над Барнаулом вечером 5 мая отчетливо виден эффект гало. Необычное природное явление успели сфотографировать сотрудники редакции amic.ru и подписчики паблика Barnaul 22.
Гало – оптическое явление, которое можно наблюдать при особом стечении метеоусловий. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.
В старину подобные явления было принято считать предзнаменованиями. Так, в "Слове о полку Игореве" "четыре солнца засияли над русской землей" перед наступлением половцев. Это было воспринято как знамение большой беды.
Гало можно заметить не только вокруг солнца. Вторые кольца могут появляться вокруг луны, что в русских народных приметах считается признаком надвигающегося дождя, или вокруг обычных уличных фонарей.
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