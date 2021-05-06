Свыше 16 млн рублей направят на жилье для алтайских ветеранов ВОВ

16,1 млн рублей поступили в Алтайский край из федерального бюджета на приобретения жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты. Это позволит обеспечить жильем 11 ветеранов Великой Отечественной войны.
С 2009 года ведется обеспечение ветеранов жильем в рамках Указа Президента Российской Федерации, за это время жильем обеспечены 8 626 ветеранов.
Ветеранам предоставляются и другие меры социальной поддержки, напомнили в ведомстве. Так, в текущем году будет оказана помощь в проведении ремонта жилья за счет средств бюджета края у 183 ветеранов. Из них у 77 ветеранов будет произведен капитальный ремонт, у 106 ветеранов – текущий.
Также, в регионе действует 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Определена ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью инвалидам вследствие военной травмы и членам семей умерших инвалидов, а также членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы. Размеры выплат составляют от 3 996,02 рубля до 19 980,07 рублей.
"В краевых стационарных учреждениях социального обслуживания проживает 103 участника и ветерана Великой Отечественной войны. Все ветераны в домах-интернатах обеспечены необходимыми средствами реабилитации. Они регулярно осматриваются врачами разного медицинского профиля. Кроме этого, им предоставляется первоочередное обеспечение медикаментами", — рассказали в министерстве.
Комплексные центры социального обслуживания населения оказывают участникам войны социальные услуги бесплатно в первоочередном порядке, одиноко проживающие ветераны находятся под патронажем социальных работников. Всего на социальном обслуживании на дому находятся 315 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" предоставляется бесплатный проезд по территории Алтайского края.
Отметим, что в настоящее время в Алтайском крае проживают около 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.
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