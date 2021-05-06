Мэрия Барнаула потратит 200 миллионов на ремонт участка Павловского тракта

Участок Павловского тракта в границах улицы Сельскохозяйственной и Георгиева в Барнауле отремонтируют за 200 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Любопытно, что изначально мэрия краевой столицы анонсировала ремонт Павловского тракта от улицы Солнечная Поляна до Сельскохозяйственной. Однако, видимо, от этих планов власти отказались, а реконструкция тракта пройдёт в несколько этапов.
Как следует из данных на сайте госзакупок, работы необходимо выполнить к октябрю этого года. Источник финансирования – бюджет Барнаула. Подрядчика определят к середине мая. После реконструкции вдоль участка появится новая велодорожка. Отметим, что это самый крупный по стоимости дорожный объект в этом году. Всего в рамках нацпроекта БКД в столице края приведут в порядок 22 магистрали. В 2021 году отремонтируют дорогу на улице Северо-Западной (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Змеиногорском тракте (от Аванесова до Южного тракта). Кроме того, в краевой столице обновят участок по улице Взлётной (от Попова до улицы Сергея Ускова, которая ведёт к лицею № 121).
Отметим, что приводить в порядок Павловский тракт начали ещё в 2020 году. Речь идёт об отрезке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ составила 147,1 млн рублей. На эти средства заменили верхний слой дорожной одежды и обустроили тротуар. При ремонте, согласно техзаданию, пришлось спилить около 450 деревьев. Их заменили новыми.
Полный список дорог, которые отремонтируют этим летом в Барнауле, можете посмотреть на карте.
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