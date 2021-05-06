В Бийске 9 мая перекроют несколько дорог

Из-за подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной в Бийске на нескольких улицах перекроют дороги и изменят схему движения транспорта.
По информации МУП "Бийскгортранс", 9 мая движение перекроют по улице Советской в границах от переулка Коммунарского до переулка Мопровского, а также по переулку Гилева от улицы Советской до улицы Л. Толстого. Дороги будут закрыты с восьми часов утра и до окончания праздничных мероприятий.
7 мая из-за проведения репетиции торжественного шествия с 17:00 до 20:00 также ограничат движение транспорта по улице Советской от переулка Коммунарского до переулка Мопровского, а также по переулку Гилева от улицы Л. Толстого до улицы Октябрьской.
В объезд закрытых маршрутов поедут автобусы № 3, 4, 17, 21, 21г, 24, 39, 44, 45, 48, 107, 133, 134, пишет "Бийский рабочий".
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