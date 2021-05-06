Алтайские аграрии приобрели 39 единиц посевной техники

В первом квартале 2021 года алтайские сельхозпроизводители приобрели 39 сеялок и посевных комплексов. Больше всего новинок появилось в хозяйствах Рубцовского, Ребрихинского и Тальменского районов, пишет официальный сайт Алтайского края.
Как сообщили в региональном Минсельхозе, в январе-марте прошлого года в регионе закупили 27 единиц посевной техники. Всего с 2018 года в крае аграрии приобрели 290 сеялок и посевных комплексов.
По словам специалистов, современная посевная техника позволяет одновременно проводить несколько операций (обработку почвы, посев, внесение средств питания растений) и оптимизировать производственные затраты.
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