Жителей Барнаула приглашают на большой субботник в парк "Юбилейный"

Большой субботник в парке "Юбилейный" состоится не 8 мая, а 14 и 15 мая. Дату генеральной уборки парка решили провести после длинных майских каникул, чтобы на акцию пришло как можно больше горожан.
Начало субботников:
14 мая (пятница) – в 14:00;
15 мая (суббота) – в 11:00.
Организаторы мероприятия напоминают, что убирать парк лучше в рабочей одежде. С собой обязательно иметь перчатки. Место сбора: главный вход (Малахова – Гущина). По всем вопросам, связанным с субботником в парке "Юбилейный", обращаться по тел.: +7-903-911-66-25 (Любовь Бельдеева).
Ранее стало известно, что у барнаульского парка "Юбилейный", заброшенного много лет, появится свой общественный совет, который будет решать вопрос о его благоустройстве. Решение о создании совета приняла инициативная группа 2 марта 2021 года. В число участников вошли известные барнаульские активисты и зоозащитники, такие как Владислав Вакаев, Алексей Эбель, Сергей Малыхин и другие – всего восемь человек. Совет решили создать для того, чтобы оперативно заняться восстановлением парковой зоны, которую много лет никто не благоустраивал.
При этом "Юбилейный" является одним из лидеров голосования по выбору общественного пространства, которое благоустроят в 2022 году в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда", и может получить десятки миллионов на реконструкцию. На утро 6 мая в онлайн-голосовании приняло участие около трёх тысяч человек. Помимо "Юбилейного", лидирует набережная на Речном вокзале, а также зелёный сквер на площади Октября рядом с недостроенным Художественным музеем Алтайского края. Голосование по выбору общественной территории продлится до 30 мая. Оно проходит на сайте za.gorodsreda.ru, а также на официальном сайте Барнаула в разделе "Голосование по выбору объектов благоустройства". Каждый гражданин может отдать один голос за общественную территорию.
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