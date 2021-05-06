Физкульт привет: Томенко показал, как приседает во дворе дома и пожелал доброго дня

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram выложил фото с утренней зарядки. Судя по фото занимался физкультурой глава региона во дворе своего дома среди сосен и собаки джек-рассел-терьер Крош, которая периодически попадала в кадр.
"Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!" — написал Томенко.
В комментариях губернатору также подписчики желают хорошего дня и не забывают делится своими проблемами, которые просят решить губернатора.
Отметим, что глава региона, которому на днях исполнится 50 лет, занимается спортом. Так, в январе этого года он выкладывал видео, как в тридцатиградусный мороз катается на лыжах в сосновом бору на горе в Барнауле. Кроме того, Томенко плавает и играет в баскетбол. Губернатор посещает игры местной команды БК "Барнаул". На глазах главы региона в конце апреля коллектив выиграл "Суперлигу 2".
Комментарии
Жаль,но мне до бора далеко ездить,чтобы там зарядку делать.