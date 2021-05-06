В Алтайском крае создали 29 противопожарных постов

За полдня 6 мая в Алтайском крае ликвидировали 49 природных пожаров. В 36 случаях горела трава, рассказали в региональном главке МЧС.
Пожарные принимают необходимые меры для стабилизации обстановки. Для выявления и ликвидации возгораний в регионе создано 885 патрульных и 167 патрульно-маневренных групп. В работе участвуют представители администраций, добровольные пожарные, сотрудники правоохранительных органов и других служб.
В качестве дополнительной меры созданы 29 временных пожарных постов. На них расположены подразделения, которые готовы немедленно реагировать на сообщение о пожаре. К работе привлекли дополнительный резерв: 25 единиц техники, 54 человека личного состава.
Благодаря деятельности подразделения своевременно было обнаружено и ликвидировано возгорание травы у посёлка Алтай Калманского района. В посёлке Калистратиха сухостой загорелся в пределах населённого пункта. Пожарным удалось ликвидировать огонь, который едва не перекинулся на жилой дом.
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