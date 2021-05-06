Фото: пресс-служба регионального правительства
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии Первенства России по боксу среди юниоров, которое пройдет с 6 по 13 мая в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры России в возрасте 17-18 лет. Спортивные делегации приехали из 50 регионов страны.
"Бои в "Титов-Арене" помогут выявить тех, кто составит ближайший резерв национальной сборной России по боксу, кто будет строить свою карьеру, чтобы достичь самой важной победы и получить олимпийское золото. Убежден, что мы не подведем, а все наши гости получат удовольствие от знакомства с нашим краем, с его столицей. Но самое главное – думаю, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Хочу всем участникам пожелать силы воли, самоотверженности и по возможности – победы. Судейскому корпусу – достойного и справедливого судейства, а всем болельщикам, которые пришли посмотреть соревнования – получить эмоции, удовольствие от мастерства спортсменов", — сказал Виктор Томенко.
Знаменитый боксер Денис Лебедев, который также принимал участие в открытии первенства, отметил, что соревнования проходят в дни празднования 76-той годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что еще больше подчеркивает их значимость.
Соревнования продлятся восемь дней. Все это время вход для зрителей будет свободным.
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