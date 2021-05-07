Барнаулец спас ожеребившуюся кобылу, которая провалилась под лёд на Катуни

Житель Барнаула спас ожеребившуюся кобылу, которая провалилась под лёд на Катуни. Попавшееся в западню животное спасли при помощи троса.
Как сообщают "Вести Алтай", гид и экскурсовод Сергей Заплётин 6 мая вёз туристов по Чуйскому тракту и после перевала Чике-Таман заметил на берегу Катуни скопление автомобилей. Он присмотрелся и увидел, что у берега лежит лошадь. Животное запуталось в кустах, туловище частично оказалось подо льдом. Голова лошади была в воде, а течение периодически накрывало животное. На берегу бегал жеребёнок.
Вместе с другими туристами Сергей накинул трос на ноги лошади и вытянул животное из воды на берег. Кобыла была сильно ослаблена, и туристы оставили её на берегу. Через некоторое время они вернулись, чтобы проверить, все ли в порядке – животное всё ещё находилось на месте.
Ночь туристы провели в машине рядом с лошадью, а утром отправились в ближайший населённый пункт – сообщить о случившемся. Жители нашли хозяина кобылы и пообещали устроить её транспортировку.
Комментарии