Газпром заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 квадратных метров

В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
Он отметил, что в обязанности регоператора по газификации будет входить строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка.
"То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", – рассказал Густов.
При этом проведение газовой сети внутри участка потребители будут оплачивать самостоятельно. Отмечается, что бесплатное подключение коснётся потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Комментарии
Что за аттракцион невиданной щедрости?
Если запад откажится брать газ даже котлы разжигать будут.