Россияне назвали профессии с незаслуженно маленькой зарплатой

Преподаватели, врачи и учёные оказались представителями профессий, которые получают несправедливо низкую заработную плату. Такое мнение высказали россияне в рамках опроса сервиса по поиску персонала "Работа.ру".
Как сообщает РБК, варианты "педагоги", "врачи" и "учёные" выбрали 64%, 58% и 36% респондентов соответственно. По мнению жителей страны, учителя должны получать в среднем 120 тысяч рублей в месяц, медики – 122 тысячи, научные работники – 130 тысяч рублей.
Также около трети опрошенных отметили низкие зарплаты спасателей и пожарных, а ещё четверть – шахтёров и инженеров. Ещё 22% отметили низкие зарплаты разнорабочих.
При этом больше всех, по мнению респондентов, должны получать шахтёры – в среднем 134 тысячи рублей в месяц.
Комментарии
Получать легко на бюджете сидючи, а вы попробуйте заработать.
При этом больше всех, по мнению респондентов, должны получать шахтёры
Уж эти то пашут не аборигенам чета