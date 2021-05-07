Эксперт назвал наиболее вредный способ употребления алкоголя

Употребление крепких алкогольных напитков натощак может быть особенно вредным для организма. При этом небольшое количество вина или шампанского с сыром или рыбой в качестве аперитива может запустить ферментативную систему и возбудить аппетит, рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
Как сообщает РИА Новости, эксперт подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, однако в праздники можно позволить небольшой глоток вина или шампанского. Брюн отметил, что пить нужно как "французы или немцы" – во время еды или после.
В свою очередь, употребление алкоголя натощак может привести к опасному алкогольному удару и бессознательной форме опьянения.
Комментарии
Наиболее вредный способ - это полный отказ от алкоголя. И помните, алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве.
главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
наверное правильнее было бы Брю
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