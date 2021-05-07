Эксперт назвал причину резкого обвала доллара

Кратковременный провал доллара к 72 рублям утром в пятницу мог быть вызван спланированной акцией некоторых игроков или ошибкой трейдера. Такую версию высказали специалисты валютного рынка.
Как сообщает РИА Новости, на старте торгов 7 мая на Московской бирже доллар впервые с июля 2020 года опустился до 72,0025 рубля, после чего также резко поднялся до уровня предыдущего закрытия – 74,23 рубля. Общий объём торгов за одну минуту превысил 492 миллиона рублей.
По мнению эксперта инвестгруппы "Универ Капитал" Сергея Дроздова, краткосрочное обрушение доллара могло быть заранее спланировано игроками. По его мнению, такие ситуации используются для выдавливания игроков на низколиквидном рынке. Обычно они происходят утром или вечером, когда основная масса брокеров отсутствует.
При этом эксперт признал, что утреннюю ситуацию на Московской бирже можно списать и на ошибку трейдера. По его словам, не редкость, когда трейдеры путают кнопки buy и sell ("продать" и "купить"), однако это практически никогда не приводит к сильному движению котировок.
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