Диетолог рассказала как сделать фастфуд полезным

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила повышенный интерес россиян к фастфуду и раскрыла способ, как сделать такую еду полезной. Её слова приводит радиостанция "Говорит Москва".
"Многие вышли из карантина, находились на домашнем режиме и решили себя побаловать таким. Фастфуд интересен и привлекателен, прежде всего тем, что это быстро, и это не нужно готовить. Тот, который сейчас существует, пользой не отличается", – заявила эксперт.
Солометина посоветовала обращать больше внимания на блюда, которые можно быстро приготовить дома и взять с собой. По ее словам, белые булки можно заменить на ржаные или цельнозерновые, а внутрь положить рыбу, отварное мясо, курицу или индейку. Кроме того, в полезных сэндвичах можно использовать, к примеру, томатную пасту чесноком.
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