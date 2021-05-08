18-летний мотоциклист без прав погиб на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
Мотоциклист погиб в результате ДТП в Республике Алтай, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Авария произошла 7 мая около 05:20 в Усть-Канском районе на 140-м километре трассы Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур.
"Предварительно установлено, что 18-летий житель села Усть-Кан, управляя мотоциклом Racer RC 250, при движении со стороны села Кырлык в направлении села Усть-Кан не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – говорится в сообщении.
От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Установлено, что у водителя не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
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