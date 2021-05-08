Барнаульцев не будут бесплатно возить до кладбища в Родительский день

В Барнауле не будет традиционной бесплатной доставки жителей к местам захоронений в Родительский день, который в этом году выпал на 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
"В регионе продолжают действовать ограничительные меры по предотвращению распространения COVID-19. К городским кладбищам 11 мая можно будет добраться на общественном транспорте", – говорится в сообщении.
Контроль и координацию работы пассажирского транспорта осуществит диспетчерская служба МУП "Центртранс" Барнаула. Кроме того, возле кладбищ в этот день будут дежурить восемь поливомоечных машин для обеспечения горожан водой.
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