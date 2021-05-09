Прямая трансляция салюта на День Победы в Барнауле

В 2021 году День Победы празднуют в менее жестких эпидемических условиях, чем годом ранее. Из-за коронавируса и режима самоизоляции в 2020-м Роспотребнадзор рекомендовал не допускать большого скопления людей, поэтому власти решили отказаться большинства мероприятий, в том числе и фейерверка.
По поручению мэра Вячеслава Франка на этот раз организуют сразу несколько площадок, где жители и гости краевой столицы смогут посмотреть салют. Центральным местом традиционно стала главная сценическая площадке города – площадь Сахарова.
Телеканал "Катунь 24" проводит прямую трансляцию фейерверка. Посмотреть ее можно и на нашем сайте.
С праздником Победы, дорогие наши читатели!
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