Смертельная авария произошла в районе села Манжерок

Очевидцы в социальных сетях сообщили о серьёзной аварии, которая произошла неподалёку от села Манжерок. Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом.
По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. От удара отечественную легковушку сильно погнуло.
По словам очевидцев, погиб как минимум один человек. Проезжающие мимо автомобилисты заметили накрытое белой простыней тело.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее 24-летний водитель ВАЗ-2110 погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном. Он выехал на встречу.
Комментарии
"Дружба это Манжерок
Верность это Манжерок
Это место нашей встречи
Манжерок
Ну а если ты дружок
Не приедешь в Манжерок
Все преграды обойдя
Песенка найдет тебя!"