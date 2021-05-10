Участок малого Павловского тракта перекроют на две недели из-за ремонта теплосетей

С 8 часов 20 мая до 8 часов 3 июня в Барнауле закроют движение для всех видов транспорта по всей ширине проезжей части малого Павловского тракта в районе здания №269. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточнили, что перекрытие связано с проведением ремонтных работ на теплосети.
"Движение автобусов маршрута №47 в этот период будет организовано по следующей схеме: … пр. Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания №154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении без изменения", – сказано в сообщении.
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
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