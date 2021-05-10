Огромная пробка образовалась на въезде в Барнаул

Днем 10 мая на въезде в Барнаул со стороны аэропорта образовалась большая пробка. Судя по всему, дачники массово возвращаются в город, чтобы завтра выйти на работу.
Затор растянулся от поселка Спутник до поворота на Власихинскую у ТРЦ "Арена". По сообщениям очевидцев, местами участки дороги занимает дорожная техника, но сильных проблем движению она не создает.
Выходные не отпускают отдыхающих и для того, чтобы вернуться домой горожанам придется постоять в пробке 40 минут — час.
Помимо этого участка, серьезная пробка собралась на Змеиногорском тракте. В районе "Авальмана" машины стоят в обе стороны.
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