День Победы в Рубцовске чуть не закончился серьезным пожаром

За прошедшие сутки пожарные потушили 116 пожаров, 65 из которых – ландшафтные. Особо опасная ситуация сложилась в Рубцовске.
Здесь произошло сразу три возгорания сухой травы, общая площадь которых составила более 2 гектар. Распространению пламени способствовала сухая погода и сильный ветер. Возникла угроза перехода огня на жилые дома.
Пожарным потребовалось много времени, чтобы остановить стихию. К тушению привлекли технику из соседних районов и Барнаула. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить гибели людей и уничтожения их имущества.
"На территории Алтайского края продолжается тенденция увеличения количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности. Жители края в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий", — отметили в региональном главке МЧС.
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