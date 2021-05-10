Мошенники представились сотрудниками банка и похитили у барнаульца солидную сумму

41-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что мошенники обманным путём похитили у него 202 тысячи рублей. Всё началось с того, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка.
В ходе разговора злоумышленник сообщил мужчине, что с его счёта пытаются списать деньги, и предложил создать "безопасный кошелёк". Пройдя по ссылке, потерпевший ввёл данные своих карт, после чего ему стали приходить сообщения о списании средств. После этого барнаулец позвонил в банк, где ему рассказали, что всё это время он общался с мошенниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств", рассказали в региональном МВД.
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