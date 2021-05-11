Путин рассказал об уровне антител после вакцинации

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.
"Как раз 9 [мая] взяли анализы [на антитела], и результат позитивный", — сказал журналистам глава государства.
Он отметил, что "сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности".
"Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", — добавил президент.
Первую дозу вакцины Владимир Путин получил 23 марта, а вторую — 14 апреля. Каким именно препаратом прививался глава государства, пока неизвестно. Об этом не говорит ни он, ни его официальные представители.
Комментарии
И кому это интересно?
"Президент России Владимир Путин рассказал о том, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после вакцинации"
Самочувствие этого господина не интересует.