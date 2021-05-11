Названы продукты, которые подорожают в ближайший месяц

В ближайший месяц могут вырасти цены на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы и молоко. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал финансовый аналитик, доктор экономических наук Владимир Смирнов.
По его словам, в среднем аналитики ожидают рост цен такой продукции на 15-20%. Это связано с тем, что некоторые товары завозят в РФ из-за рубежа.
"И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену", – пояснил экономист.
Однако благодаря нормализации денежно-кредитной политики, предпринятой Банком России, резкого скачка цен не предвидится, утверждает Смирнов. Кроме того, рост цен будет плавным, и замедлится из-за стабилизации курса рубля в конце мая – начале июня, констатировал специалист.
Комментарии
В ближайший месяц могут вырасти цены на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы и молоко...
..., в среднем аналитики ожидают рост цен такой продукции на 15-20%.
при этом официальная инфляция по росстату будет не более 5% )))
Болтуны,
и проезд можно еще поднять, по старой традиции
О каком подешевлении российской валюты идет речь, если за месяц она укрепилась на 3₽? Просто решили еще больше заработать.
Ох уж эти специалисты. Резко для них это как?
Рост будет на 20%(а в ритейле на все 40-50%) просто потому что все кругом дорожает, а не вот эти отговорки о повышении курса, курс такой же как в прошлом году, просто доходы населения не растут уже 8й год и рубль просто по инфляции обесценился процентов на 70 за это время.
Вангую, 146% повышение будет обоснованное курсом, курс откатился, а понижения не будет никогда.
НИКОГДА в нашей стране цены не идут вниз, потому что это дикий капитализм, всегда на повышение.