Владимир Семенов возглавил алтайское отделение ЛДПР

Депутат регионального парламента Владимир Семенов назначен координатором Алтайского отделения ЛДПР.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе партии, соответствующее решение единогласно приняли на заседании Координационного совета реготделения либерал-демократов 10 мая.
До этого Владимир Семенов исполнял обязанности руководителя партии после ухода Максима Крайна, возглавившего ЛДПР в январе 2020 года.
"Также Координационный совет рассмотрел списки кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам на предстоящие выборы в краевой парламент, – поделился Семенов. – Следующим этапом станет защита наших кандидатов в Москве на Высшем совете партии, который пройдёт уже в мае".
Владимир Семенов родился 20 апреля 1967 года в Барнауле. Окончил Алтайский политехнический институт имени Ползунова и Сибирскую академию государственной службы.
В 2004 году избран депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов четвёртого созыва от ЛДПР. Депутат Госдумы пятого и шестого созывов, фракция ЛДПР.
В сентябре 2016 года избран депутатом АКЗС седьмого созыва, где возглавил фракцию ЛДПР. Работает в комитете регионального парламента по бюджету и налогам. Женат, четверо детей.
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