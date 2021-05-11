В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

С 11 мая в России упростили предоставление социальной поддержки. Людям теперь не придётся писать заявления на льготы и выплаты.
Как сообщает "Парламентская газета", для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Доступ к этой платформе чиновники получили в начале года, но не имели права пользоваться её данными для реализации соцподдержки.
Из-за этого сведения приходилось собирать вручную либо просить людей самостоятельно предоставлять документы. Теперь же информация во все учреждения будет поступать в электронной форме – без участия граждан и бумажных запросов.
Комментарии