Отопительный сезон завершился в Алтайском крае. Документы об окончании приняты во всех 69 муниципалитетах региона.
Как сообщает краевой Минстрой, к началу отопительного периода 2020-2021 годов в Алтайском крае подготовили почти 112 тысяч домов, 1700 котельных различной мощности, провели капитальный ремонт 96 километров тепловых и 130 километров водопроводных сетей. На эти цели направили 2,6 млрд рублей. Запуск тепла состоялся 22 сентября.
Сейчас в ведомстве заканчивают формирование планов по подготовке объектов к следующему отопительному сезон. Муниципалитетам предстоит починить провести капитальный ремонт 34 километров теплосетей, установить 10 модульных котельных.
Кроме того, перед ведомством стоит задача по 100% получению паспортов готовности к отопительному сезону – в прошлом году их получили лишь 131 муниципальное образование, или 96% от общего числа.
Комментарии