Горы отходов. Алтайские справороссы рассказали о "мусорной" столице края

Накануне, 11 мая, вышел новый выпуск программы "Хожу по краю". Это проект реготделения партии "Справедливая Россия", посвящённый проблемам Алтайского края.
На этот раз эсеры рассказывают о Рубцовске. Третий по величине город в Алтайском крае за глаза называют мусорной столицей региона, утверждают партийцы: "Однако здесь не только грязно, но и опасно: кучи отходов стали пристанищем для бродячих собак и крыс. Их поголовье растёт – люди уже боятся ходить по улицам родного города. За последний месяц в Рубцовске собаки покусали пять человек, включая детей". Также эсеры обращают внимание на ещё одну "визитную карточку" города – ужасные дороги.
Руководитель партийного проекта "Коммунальный дозор" Людмила Суслова (депутат АКЗС от фракции "СР – За правду") намерена помочь рубцовчанам. Видео с новым выпуском уже доступно на YouTube-канале партийцев.
Комментарии
Как будто только в Рубцовске, в деревнях поставили контейнеры, а теперь мусор наставляют возле, все это по ночам растаскивают животные, все теперь летает по округе, отдыхающие срут тоже как не в себя, чего им , они же на шашлыки только приехали, можно и поднавалить или оставить там же! Участковый один штрафами не вывезет весь обьем воспитания!
Значительная часть последних реформ - вредительские.
Такое ощущение что их внедряют иностранные агенты для ослабления и разграбления страны.
Недавно общался с представителем небольшого молочного комбината. Горькими слезами плачет от вводимой маркировки.
Ранее, говорит, сладкие творожные сырки оптом продавал по 9 рублей.
Сейчас, после закупки иностранных принтеров, иностранных сканеров, ПО, внедрения, найма доп.сотрудника, покупи кодов и т.д. и т.п. чтобы просто выйти в ноль надо будет продавать те же сырки по 15 рублей.
Вынужденный рост оптовой цены на 67%.
Вот вам и "защита покупателя" и "50 копеек код"