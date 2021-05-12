Алтайский СКР возбудил дело после гибели трёх человек при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" после гибели трёх человек во время пожара в частном доме, сообщили amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Пожар в селе Красный Алтай в Родинском районе произошёл ночью 12 мая. Из шести человек удалось спастись только троим. Девятилетний мальчик, 23-летний парень и 39-летняя женщина не успели выбраться из полыхающего строения.
"По предварительным данным следствия, ночью 12 мая 2021 года в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек, начался пожар, – уточнили в ведомстве. – Хозяин дома совместно с супругой и малолетним ребёнком смогли покинуть помещение, однако два его сына и родственница остались внутри и погибли".
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Одна из основных версий возгорания – неисправность электропроводки. Точную причину установят по итогам экспертизы.
Ранее о смертельном пожаре рассказали алтайские спасатели. По их словам, сообщение о случившемся в противопожарную службу поступило с большим опозданием.
Комментарии
При такой низкой рождаемости, у нас ооочень высокая детская смертность по халатности, дтп, несчастным случаям . Россияне о своем будущем не заботятся.
два его сына
Наверное надо было идти за ними и или вынести, или остаться там. Как жить то теперь?