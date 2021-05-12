Штормовое предупреждение на три дня передали в Алтайском крае

Предупреждение о серьёзной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В период с 12 до 14 мая в регионе сохранится повышенный риск возникновения пожаров. В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать об их нарушителях.
"Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101", – уточнили в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, следует выполнять простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнём;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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