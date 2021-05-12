Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Его слова приводит РИА Новости.
"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано", – сказал председатель правительства.
Выступая с отчётом в Госдуме, он также отметил, что властям удалось не вводить жёстких мер во время всплеска коронавируса прошлой осенью и этой весной. Этот же год, по словам Мишустина, должен стать переломным в борьбе с COVID-19.
Он сообщил, что уже свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили её. Мишустин призвал других россиян активно прививаться от инфекции.
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