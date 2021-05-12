Гигантский фонтан забил из-под земли в Барнауле. Видео

Трубу с водой прорвало в среду, 12 мая, в Барнауле на улице Малахова недалеко от больницы шинного завода, сообщили очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".
Свидетели рассказали, что в результате инцидента вверх забил многометровый фонтан. Происшествие не помешало движению транспорта – автолюбители не испугались проезда через стену "искусственного ливня".
Тем временем в СГК рассказали, что порыв магистральной теплосети произошёл в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность.
Отмечается, что повреждение обнаружили в 13:43, а спустя 12 минут – в 13:55 – подачу воды перекрыли. Сейчас аварийная бригада откачивает вышедшую на поверхность воду, а затем специалисты приступят к ремонту трубопровода.
Комментарии
началось время фонтанов
автолюбители не испугались проезда через стену
уже привыкли к таким "фонтанчикам"
"...Малахова недалеко от Шинного завода..."
Шинный завод от Малахова далековато находится...Да и по видео в этом районе нет таких зданий...
Ага, на пр.Космонавтов в районе речного вокзала... 🤣
Речь Путина про прорыв помните? Ну так это он!
Не слабо испытали!!!
И до коле так испытывать будут?! 21 век, нельзя ли более современные методы использовать?! Ну ведь могут же жертвы быть в конце концов. Вы представьте, как улетел бы ребенок, если бы под ним рванула эта....! И опять был бы никто не виноват.
Фонтан- символ Барнаула!!!