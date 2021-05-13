Вход по пропуску и рюкзак на досмотр: как охраняют школьников в России и за рубежом

После трагедии, произошедшей в Казани (где от расстрела погибло семь школьников и два педагога), российские власти в очередной раз задумались, как усилить безопасность в школах страны. Одни депутаты предлагают полностью запретить ношение оружия, другие – передать охрану школ Росгвардии. Напомним, что стрельба в российских школах происходит почти каждый год – иногда дети приносят пневматические пистолеты и неудачно с ними "балуются", а иногда подростки намеренно расстреливают сверстников (так, в 2019 году в Керчи студент колледжа убил 20 человек и ранил 65). Amic.ru провёл мини-исследование и узнал, как защищают детей в школах разных стран и почему мы не перенимаем этот опыт.

Осмотр рюкзаков и закрытые кабинеты

Расстрелы в школах происходили не только в России. Такие трагедии случались в Канаде, Франции, Германии, Великобритании. Антилидером по количеству детских смертей от стрельбы в школе остаются США.

Статистика США по школьным обстрелам:



Первые выстрелы в американских школах прозвучали в XVIII веке. За XX век детей в США расстреливали 226 раз. А в период с 2000 по 2018 год – уже 221 раз. Всего за школьные перестрелки в период с XVIII века по сегодняшний день погибло более 500 американских учащихся.

Поэтому вопросами школьной безопасности занимаются везде. Во всех учебных заведениях мира стараются придерживаться общего негласного правила – посторонним вход запрещён, даже родителям лишний раз не разрешат ходить по школе.

За рубежом, как и в России, безопасность детей стараются обеспечить сразу на входе – турникетами, охранником в фойе (кстати, в США это может делать только полицейский или бывший сотрудник правоохранительных органов, у нас – необязательно). В отдельных учебных заведениях можно увидеть рамки металлоискателя. Практически в каждой школе детям и учителям необходимо иметь пропуска, чтобы пройти внутрь. Не так давно в учебных заведениях начали появляться видеокамеры по периметру и внутри зданий.

Но отличия российской системы школьной безопасности от зарубежной всё же есть. Так, в ряде стран (Франция, Германия, Канада и др.) более строго относятся к сопровождающим детей. В школах запрашивают данные всех людей, которые могут забрать ребёнка, их контакты и фото. Если человека нет в этом списке, ребёнка ему не отдают, и даже могут вызвать полицию.

Во Франции школьникам выдают методички со списком предметов, которые нельзя приносить. Временами у них досматривают рюкзаки, и отказать охраннику нельзя, иначе на уроки не попасть. Дважды в год дети проходят антитеррористические учения – очень похожие на нашу ежегодную "пожарную тревогу".

"Каждый школьник наизусть должен знать, что делать, если вдруг на школу напали террористы. Любой вам повторит, что учитель закрывает дверь на ключ, дети прячутся под столами и сохраняют тишину. Также им запрещают собираться в большие группы около школы", – рассказала изданию Tut.by жительница Франции.

В Великобритании все школьные двери открываются только электронным ключом, а дети и учителя ходят с бейджами и пропусками.

В Германии очень щепетильно относятся к безопасности детей. Родителей не пускают даже за ворота школы – с начала занятий их закрывают на ключ и на территорию никто не может попасть. В некоторых школах правила мягче – вход открыт для всех, но неподалёку всегда дежурят полицейские.

"У каждой школы есть свой полицейский. Его все знают по имени, его телефон и плакат с фото висят в холле. Они с коллегой-женщиной регулярно приходят в школу, проводят беседы с детьми. И это важно, что у ребёнка есть свои знакомые полицейские, причём обоих полов", – цитирует издание Tut.by жительницу Гамбурга.

В Китае, Японии и Корее безопасность обеспечивают не только охранники в фойе, но и менталитет. Азиатские страны ценят дисциплину и соблюдение правил и традиций, поэтому школьной преступности там практически нет.

В Китае войти в школу можно только по удостоверению с фотографией. У ворот всех учебных заведений установлены кабинки для охраны, рассказывают в интернете россияне, переехавшие с детьми в Китай.

В Японии безопасность приоритетна. Там дети с первого класса обучаются основам поведения при чрезвычайных происшествиях и базовым основам медицинской помощи.

В Корее за безопасность детей на уроках отвечают не только педагоги, но и родители. В каждой школе есть "родительская полиция". Ежедневно школьную территорию патрулирует до 10 человек, а проверкой классов занимаются два добровольца. И это помимо нанятых охранников.

В каждом штате США – свои правила школьной безопасности. Защищённость детей зависит от благополучия района и бюджета округа.



В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других больших городах есть "школьная полиция", которая патрулирует и охраняет только территории учебных заведений. В каждом классе есть памятка с правилами поведения на случай перестрелки или других ЧП. Дети должны знать их наизусть.

"В некоторых школах США ученикам запрещено носить капюшоны и скрывать лицо, рюкзаки оставляют только в шкафчиках и не носят по кабинетам. Ланч проходит в одно и то же время – под присмотром охраны", – рассказывает у себя в Instagram русско-американский блогер ALENA.

В штате Колорадо, где произошёл один из самых страшных расстрелов (в школе "Колумбайн" в 1999 году два подростка убили 13 человек и ранили 23, после чего покончили с собой), во время уроков все классы закрывают на ключ изнутри. В каждом кабинете есть туалет, поэтому школьникам не нужно выходить во время занятий.

В других неблагополучных районах и населенных пунктах Америки школы защищают толстыми входными дверями и пуленепробиваемыми стёклами в окнах.

А что у нас?

В России охранная система в школах не так сурова, а местами имеет опасные бреши. Так, у детей перед глазами нет памяток с планом действий на случай ЧП, они не разыгрывают на уроках сценки в стиле "что делать, если в школе террорист или стрелок". Уроки ОБЖ преподают только в 6-9 классах, младшим школьникам о безопасности на уроках и вовсе не говорят.

Да и в целом пройти в школу постороннему человеку несложно – в большинстве учебных заведений детей "сторожит" пожилой охранник, у которого нет права ношения оружия (кстати, в Израиле учителя могут носить огнестрел, чтобы иметь возможность защитить своих учеников). Документы у незнакомцев тоже спрашивают не везде. Во время уроков двери школ открыты – как и ворота, родители могут свободно перемещаться по территории, как и бывшие выпускники и ряд других посторонних.

Ни МВД, ни Росгвардия не курируют учебные организации, "тревожные кнопки", с помощью которых можно вызвать полицию оперативно, тоже есть далеко не везде.

Усилить школьную безопасность мешает ограниченность муниципальных и краевых бюджетов. Но трагедия в Казани всё же заставила власти снова задуматься об ужесточении пропускного контроля в учебных заведениях. Депутаты предлагают варианты нововведений: закрепить за школой полицейских, обеспечить блокпосты у ворот, поставить больше камер. Но пока это только идеи – и не факт, что будет возможность их реализовать.